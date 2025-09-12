Αμρ Ουάρντα: Επιστροφή στην Ελλάδα ο πρώην του Παναιτωλικού με τη φανέλα της ΑΕΛ

Αμρ Ουάρντα: Επιστροφή στην Ελλάδα ο πρώην του Παναιτωλικού με τη φανέλα της ΑΕΛ
Στην Ελλάδα επιστρέφει ο πρώην παίκτης του Παναιτωλικού, Αμρ Ουάρντα, αυτή την φορά φορώντας τη φανέλα της ΑΕΛ.

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. Novibet ανακοινώνει την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 1993, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό — και φυσικά στους φίλους της ομάδας μας.

Ο Ουάρντα έχει φορέσει ξανά τη φανέλα με το άλογο στο στήθος τη σεζόν 2019/20, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.

Το Eλληνικό Πρωτάθλημα αποτελεί για εκείνον γνώριμο «Γήπεδο», καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παναιτωλικό (2015-17), Π.Α.Ο.Κ. (2018, 2021), Ατρόμητο (2017/18, 2019/20, 2024/25), Βόλο (2020/21) και Πανσερραϊκό (2024).

Ετικέτες: ΑΕΛ, ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, Παναιτωλικός

