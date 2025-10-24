Αμπελόκηποι: Νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ - Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία με το υπηρεσιακό του όπλο.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/10) στους Αμπελόκηπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο αστυνομικός, ηλικίας περίπου 50 ετών, ήταν παντρεμένος με παιδιά.


Εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια από όπου και εκτελούσε συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Τα αίτια που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Πηγή: cnn.gr

24 Οκτ 2025

