Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων

Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελοκήπους όταν ένας άνδρας έπεσε από τον Πύργο Απόλλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έναν άνδρα ο οποίος έπινε τον καφέ το από το μπαλκόνι του 24ου ορόφου προτού βρεθεί στο κενό.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό το οποίο σημειώνεται στο ίδιο σημείο από το εστιατόριο Deos.

protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πότε ήταν η τελευταία φορά που προβλέψατε ότι θα βρέξει επειδή πλύνατε το αυτοκίνητο; Ποιο φιλικό σας ζευγάρι εκτιμάτε ότι δεν έχει μέλλον; Με ποιον διαφωνήσατε για το ποια ομάδα θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα;

Γιατί μας αρέσει να κάνουμε προβλέψεις και να ποντάρουμε σε προγνωστικά;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που προβλέψατε ότι θα βρέξει επειδή πλύνατε το αυτοκίνητο; Ποιο φιλικό σας ζευγάρι εκτιμάτε ότι δεν έχει μέλλον; Με ποιον διαφωνήσατε για το ποια ομάδα θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα;

17 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αμπελόκηποι, ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;