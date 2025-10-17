Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελοκήπους όταν ένας άνδρας έπεσε από τον Πύργο Απόλλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έναν άνδρα ο οποίος έπινε τον καφέ το από το μπαλκόνι του 24ου ορόφου προτού βρεθεί στο κενό.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό το οποίο σημειώνεται στο ίδιο σημείο από το εστιατόριο Deos.

protothema.gr