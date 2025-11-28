Αμφιλοχία: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας – Στις 2 Δεκεμβρίου ο αγιασμός

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Δήμου Αμφιλοχίας, ενώ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου θα τελεστεί ο αγιασμός για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Αμφιλοχίας εγκαινιάζει την ίδρυση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) με τελετή αγιασμού για την πρώτη σχολική χρονιά των συμμετεχόντων μαθητών.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αμφιλοχίας και του Αρμόδιου Τμήματος Παιδείας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικους συμπολίτες μας να επιστρέψουν στο σχολείο, να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τον Απολυτήριο τίτλο, που ενισχύει την σταδιοδρομία τους και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδρυση του ΣΔΕ αγκαλιάστηκε από τους δημότες μας με τις εγγραφές εκπαιδευόμενων να συμπληρώνουν το πρώτο τμήμα 20 μαθητών, οι οποίοι επέστρεψαν στα θρανία κι έχουν ήδη ξεκινήσει μαθήματα τις απογευματινές ώρες στο χώρο του Γυμνασίου Αμφιλοχίας.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή Αγιασμού για το σχολικό έτος 2025-2026 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας.

*Τα μαθήματα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δωρεάν. Πραγματοποιούνται καθημερινά απογευματινές ώρες στο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας.

*Είναι ένα δημόσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικών ετών και απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

*Πληροφορίες: Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας: 2642360405 & 6973991701

*Φορέας Σχεδιασμού και Λειτουργίας του Προγράμματος αποτελεί η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) και φορέας υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).