Αμφιλοχία: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά

Ξεκίνησαν στην Αμφιλοχία οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά, με δράσεις για τα σχολεία, έκθεση αρμάτων του 1821 και ομιλία του γλύπτη Ευάγγελου Τύμπα για τον ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της μάχης του Καρβασαρά όπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση για τα σχολεία με ξενάγηση στην έκθεση των αρμάτων της περιόδου 1821 και των τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης, Γεώργιο Καραϊσκάκη. Παράλληλα, ο γλύπτης Ευάγγελος Τύμπας μιλησε στους μαθητές για τη διαδικασία της δημιουργίας του ανδριάντα και τον βαθύ συμβολισμό του, ως ζωντανό μνημείο τιμής και μνήμης.

Τεκμήρια για τον ήρωα της Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη από τη συλλογή του συμπατριώτη μας, καθηγητή Νικόλαο Κ. Ψημένο, φιλοξενεί 24 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας «Π. Κόκκαλης».

Η συλλογή περιλαμβάνει μοναδικά ιστορικά τεκμήρια που συγκέντρωνε στη διάρκεια της ζωής του ο καθηγητής κος Ψημένος, τα οποία δώρισε στην Τοπική Κοινότητα Εμπεσού.

Παράλληλα, στο ισόγειο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Π. Κόκκαλης θα φιλοξενηθεί αυθεντικός οπλισμός των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 από τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος».

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στους αγωνιστές της Επανάστασης και πραγματοποιείται από τον Δήμο Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από τη «Μάχη του Καρβασαρά» (28 Σεπτεμβρίου 1825).

*Ώρες επίσκεψεως κοινού

Από 24 Σεπτεμβρίου – 28 Σεπτεμβρίου | 17:30 – 20:30 | Δημοτική Βιβλιοθήκη «Π. Κόκκαλης»

Δείτε φωτογραφίες:

Ηλίας Νακόπουλος Αμφιλοχία