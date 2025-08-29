Αμφιλοχία: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για το έτος 2025-26

Ξεκίνησαν στην Αμφιλοχία οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου για τη χρονιά 2025-2026.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ξεκίνησαν για το νέο σχολικό έτος οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Αμφιλοχίας, το οποίο ιδρύεται με σκοπό να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε συμπολίτες μας στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την εργασία.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα λειτουργήσει στον χώρο του Γυμνασίου Αμφιλοχίας, δίνοντας μία νέα αρχή σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευσή και να μην καταφέρουν τελικά να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου.

Παρέχει την ευκαιρία σε άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, να ολοκληρώσουν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) οι οποίοι κατανέμονται σε δύο 9μηνα και οι ώρες διδασκαλίας είναι 25 την εβδομάδα.

Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα ξεκινήσουν μέσα Σεπτεμβρίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευόμενου πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Η δημιουργία της νέας εκπαιδευτικής δομής στον Δήμο Αμφιλοχίας θα δώσει την δυνατότητα σε ενήλικες πολίτες του να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου, αλλά και σε εκπαιδευτικούς την δυνατότητα συμπλήρωσης του ωραρίου τους.

Πληροφορίες για τις εγγραφές για τη χρονιά 2025-2026: Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας: 2642360405 & 6973991701