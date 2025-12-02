Αμφιλοχία: Το Σάββατο η ημερίδα για τον Αμβρακικό Κόλπο και τις Στρατηγικές Βιωσιμότητας

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας η επιστημονική ημερίδα για τον Αμβρακικό Κόλπο και τις Στρατηγικές Βιωσιμότητας από τον Δήμο Αμφιλοχίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα με τίτλο «Αμβρακικός Κόλπος: Προκλήσεις, Δεδομένα και Στρατηγικές Βιωσιμότητας» που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες, φορείς, συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση για να συζητήσουν κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της περιοχής, ανοίγοντας έναν σημαντικό διάλογο για το μέλλον και την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου.

Συμμετέχουν οι Δήμοι Άρτας, Πρέβεζας, Ζηρού, Νικολάου Σκουφά και Ακτίου Βόνιτσας.

Στόχοι της ημερίδας:

• Ανάδειξη των κρίσιμων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων του Αμβρακικού Κόλπου.

• Παρουσίαση δεδομένων από επιστήμονες για τη βιοποικιλότητα, τις λιμνοθάλασσες και την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής.

• Ανάλυση προκλήσεων και προτάσεις στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του οικοσυστήματος.

Συμμετέχοντες:

• Επιστήμονες στον τομέα του περιβάλλοντος και της αλιείας

• Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης

• Φορείς, σύλλογοι και κοινωνικές οργανώσεις

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται ενεργά από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους συλλόγους και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας για την προστασία και βιωσιμότητα του Αμβρακικού Κόλπου ως πηγή ζωής, οικονομικής ανάπτυξης και φυσικής ομορφιάς για την περιοχή.