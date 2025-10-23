Αμφιλοχία: To πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Το πρόγραμμα του εορτασμού:

Φωταγώγηση των κεντρικών οδών και πλατειών του Δήμου Αμφιλοχίας (Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων), Δημοτικών Κτηρίων, Δημοσίων Καταστημάτων και Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 27ηςκαι 28ης Οκτωβρίου Τριτης 28 Οκτωβρίου 2025

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοτικών Κτηρίων, Δημοσίων Καταστημάτων και Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι και της δύσης του ηλίου

Σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμφιλοχίας

Η εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας θα πραγματοποιηθεί από την καθηγητρια εικαστικων του 1ου Δημοτικου Σχολειου Αμφιλοχιας Μαρια Κωβαιου

Ώρα 09:45: Τέλεση Δοξολογίας σε όλους τους Ιερούς Ναούς του Δήμου Αμφιλοχίας

Ώρα 08:45: Έπαρση σημαίας στο Μνημείο των Ηρώων στην Κεντρική Πλατεία Αμφιλοχίας από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας, παρουσία των σημαιοφόρων των σχολείων και εκπροσώπων του Δήμου

Ώρα 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων.

Μαθητικές παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν επίσης στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου και Μενιδίου.

Στην κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας, στο μνημείο των Ηρώων στεφάνια θα καταθέσουν ο

Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, αντιπροσωπείες μαθητών σχολείων της Αμφιλοχίας.