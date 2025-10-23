Αμφιλοχία: To πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αμφιλοχίας, σχετικά με το πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα εορταστεί από τον Δήμο Αμφιλοχίας η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 την Τριτη στην Αμφιλοχια.
Το πρόγραμμα του εορτασμού:
Δευτερα 24 Οκτωβρίου 2025:
Γενικός σημαιοστολισμός Δημοτικών Κτηρίων, Δημοσίων Καταστημάτων και Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι και της δύσης του ηλίου
Φωταγώγηση των κεντρικών οδών και πλατειών του Δήμου Αμφιλοχίας (Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων), Δημοτικών Κτηρίων, Δημοσίων Καταστημάτων και Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βραδινές ώρες της 27ηςκαι 28ης Οκτωβρίου Τριτης 28 Οκτωβρίου 2025
Σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμφιλοχίας
Τριτη 28 Οκτωβρίου 2025:
Ώρα 08:45: Έπαρση σημαίας στο Μνημείο των Ηρώων στην Κεντρική Πλατεία Αμφιλοχίας από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας, παρουσία των σημαιοφόρων των σχολείων και εκπροσώπων του Δήμου
Ώρα 09:15: Προσέλευση επισήμων στο Δημαρχείο.
Ώρα 09:30: Προσέλευση επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Ώρα 09:45: Τέλεση Δοξολογίας σε όλους τους Ιερούς Ναούς του Δήμου Αμφιλοχίας
Η εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας θα πραγματοποιηθεί από την καθηγητρια εικαστικων του 1ου Δημοτικου Σχολειου Αμφιλοχιας Μαρια Κωβαιου
Ώρα 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων.
Σιγή ενός λεπτού
Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
Λήξη Τελετής
Έναρξη μαθητικής παρέλασης στην Αμφιλοχία
Μαθητικές παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν επίσης στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου και Μενιδίου.
Στην κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας, στο μνημείο των Ηρώων στεφάνια θα καταθέσουν ο
Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Αμφιλοχίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, αντιπροσωπείες μαθητών σχολείων της Αμφιλοχίας.