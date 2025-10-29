Αμφιλοχία: Την Παρασκευή η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί ο Δήμος Αμφιλοχίας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 31η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:«Παραχώρηση αιθουσών για την Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο:« Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/29-1-2025 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων και αναπληρωτή/τριας, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας για τη σχολική περίοδο 2025-2026 και λήψη σχετικής απόφασης»

[Εισηγήτρια: Η κ. Αγρογιάννη Ελένη (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο:«Εκδήλωση ενδιαφέροντος εγκατάστασης ΑΤΜ (Μαλεσιάδα Αμφιλοχίας)»

[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο:« Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων από τα

ανταποδοτικά τέλη»

Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 5ο:«Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την ΕΝ.Ο GREECE σε προγράμματα επιστημονικά,

περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, νεολαίας και δια βίου μάθησης»

[Εισηγητής: Ο κ. Τορουνίδης Αθανάσιος (Δήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο:«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και Τροποποίηση Τεχνικού

προγράμματος έτους 2025»

[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπούλιας Γρηγόριος