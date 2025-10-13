Αμφιλοχία: Στο Περδικάκι Ευρωπαίοι εκπαιδευτές στο πλαίσιο της δράσης «Τhe Get Together II»

Το Περδικάκι Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας επισκέφθηκαν Ευρωπαίοι εκπαιδευτές στο πλαίσιο της δράσης «Τhe Get Together II».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

To Περδικάκι επισκέφθηκαν οι εκπαιδευτές από την Ευρώπη που φιλοξένησε ο Δήμος Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της δράσης «Τhe Get Together II» την περασμένη εβδομάδα στην Κατασκήνωση Μπούκας.

Στο χωριό τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και το Τμήμα Γυναικών Χειροτεχνίας του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Ομίλου Περδικακίου , όπου η κα Σοφία τους παρουσίασε στην αυλή του σπιτιού της την παραδοσιακή συνταγή τραχανόπιτας και το άνοιγμα φύλλου. Περιηγήθηκαν στο χωριό, δοκίμασαν τοπικά εδέσματα στην ταβέρνα, πραγματοποιήσαν workshop στην πολιτιστική αίθουσα Περδικακίου και ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους με τις καλύτερες εντυπώσεις από την αυθεντική ζωή των κατοίκων, την κτηνοτροφική παράδοση και την εντυπωσιακή θέα του Αχελώου ποταμού και της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών.

Μια αυθεντική εμπειρία των επισκεπτών κοντά στους κατοίκους, τη φύση και τις παραδόσεις των χωριών μας.

*Τη δράση «The Get Together II» συνδιοργανώνει το Youth Work & Trainers Bazaar, σε συνεργασία με την EN.O Greece και European Earth Event, και με την υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας και της Διεύθυνσης Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τμήμα Πρόνοιας.