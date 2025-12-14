Αμφιλοχία «Στη Φάτνη της Βηθλεέμ» η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της Μητρόπολης

«Στη Φάτνη της Βηθλεέμ» η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, της Μητρόπολης που πραγματοποιήθηκε στην Αμφιλοχία με τους νέους και τις νέες των κατηχητικών να παρουσιάζουν επίκαιρα θεατρικά δρώμενα και τραγούδια

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πόλη της Αμφιλοχίας πραγματοποίησε ο Τομέας Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Δεκεμβρίου 2025.



Οι νέοι και οι νέες των Κατηχητικών Σχολείων των δύο Ενοριακών Ιερών Ναών της Αμφιλοχίας παρουσίασαν επίκαιρα θεατρικά δρώμενα, τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, έψαλλαν παραδοσιακά κάλαντα και απήγγειλαν ποιήματα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των συμμετεχόντων.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφιλοχίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, του Αρχιερατικού Επιτρόπου Αμφιλοχίας, Πρωτοπρ. Οδυσσέα Κυρόσιμου, του Πρωτοπ. Γεωργίου Τηγάνη, των Κατηχητών και των Κατηχητριών που συνόδευσαν τα παιδιά και πολλών γονέων. Την επιμέλεια και τον συντονισμό είχε η εκπαιδευτικός κα Δέσποινα Γεωργιάδου.



Κλείνοντας την εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν στην διοργάνωση και στην πραγματοποίηση της εορτής, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες, τον π. Οδυσσέα Κυρόσιμο και τον π. Γεώργιο Τηγάνη, την κα Δέσποινα Γεωργιάδη, όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα και ευχήθηκε να προετοιμάσουμε όλοι την καρδιά μας για να ζήσουμε τα αυθεντικά και αληθινά Χριστούγεννα.

Κατά την αποχώρηση, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας.

