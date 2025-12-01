Αμφιλοχία: Στα χωριά Σπάρτο και Κεχρινιά οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για προληπτικές εξετάσεις

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων σήμερα, Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου από 09;30 έως 12:30, στο Σπάρτο Αμφιλοχίας, στο Κοινοτικό Ιατρείο και την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου, από 09:30 έως 12:30 στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας, στην Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.