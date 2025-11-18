Αμφιλοχία: Προληπτικές εξετάσεις στο Αγροτικό Ιατρείο Βαρετάδας την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Προληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αγροτικό Ιατρείο Βαρετάδας την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αμφιλοχίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Βαρετάδα Αμφιλοχίας, στο Αγροτικό Ιατρείο, την Πέμπτη 20/11, από 09:30 έως 12:30.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα

• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

• Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστώμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων.

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό – ενημερωτικό χαρακτήρα.