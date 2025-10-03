Αμφιλοχία: Παρουσία της Άντζελας Γκερέκου τα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Eκθεσης «ΑgreAmfi»

Αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Eκθεσης «ΑgreAmfi» στην Αμφιλοχία από τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία εκπροσώπων φορέων και της επί σειρά ετών Πρόεδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, πρώην Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και βουλευτού Άντζελας Γκερέκου με ενεργή δράση σε τομείς Τουρισμού και αγροδιατροφής.

Πλήθος εκθετών και τοπικών επιχειρήσεων θα φιλοξενήσουν κατά τη διάρκεια του τριημέρου στον ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο στο λιμάνι της Αμφιλοχίας.

Καθ'όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα προσφέρονται στο κοινό γαστρονομικές δημιουργίες και κεράσματα, θα πραγματοποιηθούν χορευτικά δρώμενα και μουσικό καλωσόρισμα από το συγκρότημα «Αiora Project».

Σας περιμένουμε!