Αμφιλοχία: Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου

Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου, στην Αμφιλοχία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:30, στην οδό Γεωργίου Στράτου, στο ύψος της Παιδικής Χαράς Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πεζός επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Ο άντρας τραυματίστηκε στο τροχαίο, έχει τις αισθήσεις του και βρίσκεται στο σημείο μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κλήθηκε να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

e-maistros.gr