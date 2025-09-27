Αμφιλοχία: Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου

Αμφιλοχία: Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου

Παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην οδό Γεωργίου Στράτου, στην Αμφιλοχία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 9:30, στην οδό Γεωργίου Στράτου, στο ύψος της Παιδικής Χαράς Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πεζός επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Ο άντρας τραυματίστηκε στο τροχαίο, έχει τις αισθήσεις του και βρίσκεται στο σημείο μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κλήθηκε να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

e-maistros.gr

27 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αμφιλοχία, παράσυρση πεζού

