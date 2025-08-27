Αμφιλοχία: Οι παιδικοί σταθμοί υποδέχονται τα παιδιά στις 3 Σεπτεμβρίου - Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου (Α’ Παιδικός Σταθμός, Β’ Παιδικός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός Λουτρού, Παιδικός Σταθμός Εμπεσού) είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά 2025 – 2026, την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι:

– Τα παιδιά που ανήκουν στον Παιδικό Σταθμό της Κοινότητας Στάνου θα φιλοξενηθούν στον Α’ Παιδικό Σταθμό Αμφιλοχίας.

– Τα παιδιά που ανήκουν στον Παιδικό Σταθμό της Κοινότητας Σαρδηνίων θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Λουτρού.

Από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, το προσωπικό θα βρίσκεται σε κάθε παιδικό σταθμό για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

27 Αυγ 2025

