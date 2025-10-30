Αμφιλοχία: Ο Αχελώος θα πάει δυτικά – Σε διαβούλευση το έργο για την παροχέτευση νερών

Σε διαβούλευση τέθηκε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, το έργο για την παροχέτευση νερών του Αχελώου προς την ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας, με στόχο την ενίσχυση της άρδευσης και ύδρευσης κοινοτήτων της περιοχής, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Συνέχεια θέλει να δώσει το Υπουργείο Υποδομών στα αρδευτικά έργα που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας, με σκοπό νερά του Αχελώου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης κοινοτήτων της περιοχής.

Ως γνωστόν εδώ και περίπου ένα χρόνο εκτελείται από την INTRAKAT το έργο «Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου α’ φάση», με προϋπολογισμό 64,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα έργο που αποσκοπεί αρχικά στην άρδευση περίπου 22.000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά πρόκειται και για έργο με αντιπλημμυρικό χαρακτήρα.

Το Υπουργείο Υποδομών ωστόσο σκοπεύει να δώσει συνέχεια στη μεταφορά και αξιοποίηση των νερών του Αχελώου προς τα δυτικά, με έργα όπως το αρδευτικό της Λεπενούς. Το σχέδιο για την περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη των πεδινών εκτάσεων της περιοχής βασίζεται στην παροχέτευση νερών Αχελώου από την Τεχνητή Λίμνη Στράτου δυτικά μέχρι τις παραλίμνιες εκτάσεις Αμβρακίας και βόρεια αυτής έως τα ανατολικά παράλια του νότιου Αμβρακικού Κόλπου. Συνολικά πρόκειται για μια έκταση περίπου 52.000 στρεμμάτων.

Έτσι τέθηκε σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Παροχέτευση νερών Αχελώου για άρδευση – ύδρευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας».

Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα διακεκριμένα τμήματα:

Τον αγωγό μεταφοράς νερού δυτικά του Αχελώου (κατασκευή διώρυγας Δ1, διώρυγες Αμβρακίας και Αμφιλοχίας, διώρυγα και σήραγγα Βάλτου). Κατασκευή αντλιοστασίου Αμφιλοχίας και διαφόρων τεχνικών έργων (καταθλιπτικός αγωγός αντλιοστασίου Αμφιλοχίας, δεξαμενή φόρτισης- ρύθμισης τροφοδότησης διώρυγας, οχετοί κλπ). Αρδευτικά δίκτυα Λεπενούς και παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας και Βάλτου. Έργα ενίσχυσης αρδευτικών δικτύων Κατούνας, Κονοπίνας και κεντρικού Ξηρομέρου, σε συνδυασμό με την υδροδότηση από το υπό κατασκευή φράγμα Αχυρών.

Η κατασκευή του έργου έχει προχωρήσει έως τώρα με δύο ενεργές εργολαβίες για τα πρώτα δύο διακριτά τμήματα, τη διώρυγα της Αμφιλοχίας καθώς την κατασκευή αντλιοστασίου και τα συνοδά έργα. Υπολείπεται η κατασκευή των έργων του τρίτου και του τέταρτου διακεκριμένου τμήματος του έργου.

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε έργα εγγείων βελτιώσεων περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών

αναγκών της περιοχής. Ωστόσο τα έργα ύδρευσης δεν περιλαμβάνονται στα προς αδειοδότηση έργα.

Το ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ αφορά σε ακαθάριστη προς άρδευση έκταση 2.200 στρέμματα. προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου καταιονισμού μέσης πίεσης με τη δημιουργία δυο ζωνών άρδευσης. Η ζώνη 1 (υψηλή ζώνη) με καθαρή αρδευόμενη έκταση 1.735 στρέμματα, η οποία εκτείνεται μεταξύ των υψομέτρων +101 m και +150 m και η ζώνη 2 (χαμηλή ζώνη) με καθαρή αρδευόμενη έκταση 739 στρέμματα, η οποία εκτείνεται μεταξύ υψομέτρων +80 m και 112 m.

Για την υδροδότηση των νέων αρδευτικών δικτύων, προβλέπεται η κατασκευή νέου αντλιοστασίου, το οποίο θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή της Λεπενούς, δηλαδή και την υψηλή και την χαμηλή ζώνη. Το νέο αντλιοστάσιο παροχής 0,8 m3/s, κατασκευάζεται δίπλα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λεπενούς και υδροδοτείται από τη διώρυγα ΔΙΙΙ μέσω αναρρυθμιστικής δεξαμενής χωρητικότητας 2.900 m3. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή στραγγιστικού και αγροτικού οδικού δικτύου.

Τα ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚA ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αφορά στα έργα: έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης αλλά και των συναφών αποχετευτικών, στραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων, από την υπό κατασκευή διώρυγα μεταφοράς νερού Δυτικά του Αχελώου μέχρι τις παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας. Προτείνονται 13 επιμέρους αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν καθαρή έκταση περί τα 11.500 στρ. και θα τροφοδοτούνται από τη Διώρυγα. Ο χωρισμός του δικτύου έγινε σε ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια. Η Ζώνη 1 αφορά τα δίκτυα περί τη λίμνη Αμβρακία με ακαθάριστη έκταση περί τα 6.500 στρ. και η Ζώνη 2 αφορά τα δίκτυα περί τη λίμνη Αμφιλοχία με ακαθάριστη έκταση περί τα 6.300 στρ..

Τα έργα περιλαμβάνουν :

σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού,

τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης / Αναρρύθμισης, εκ των οποίων δύο συνολικού όγκου 309m3 και δύο συνολικού όγκου 585,25m3

δύο κύρια αντλιοστάσια Άρδευσης Α1m και Α2m

Αποχετευτικό δίκτυο, σχετικά περιορισμένο στις χαμηλές περιοχές νότια της λ. Αμβρακίας και βόρεια της λ. Αμφιλοχίας,

οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν,

συνολικό μήκος διευθετούμενων ρεμάτων και τάφρων 17.187m

αναβάθμιση και βελτίωση όλων των υφιστάμενων αγροτικών οδών στις οποίες θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης

λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.).

Τα ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚA ΕΡΓΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για την άρδευση περίπου 21.985 στρ. καθαρής γεωργικής γης, αφορά στην αξιοποίηση της γεωργικής περιοχής του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ελαιώνες – οπωρώνες της με τα αρδευτικά έργα και όλα τα απαραίτητα συνοδά έργα αποχέτευσης – αντιπλημμυρικά.

Περιλαμβάνει:

Κεντρική Λιμνοδεξαμενή (Λ/Δ) αναρρύθμισης (κεφαλή δικτύων άρδευσης) ωφέλιμου όγκου 17.000m3

Δεξαμενές 200m3 Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις πλησίον υψηλές περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης,

Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1 (η δεξαμενή διατάσσεται στο υπόγειο του αντλιοστασίου)

Δίκτυο σωληνώσεων από Χάλυβα, HDPE και GRP συνολικού μήκος περί τα 121 χιλιόμετρα για τη μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού στις ζώνες άρδευσης Α’ φάσης (ζώνες 1 έως 10 και ζώνη 11).

Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης, καθώς και σε σημαντικούς οδικούς άξονες (Ιονία οδός και Ν.Ε.Ο Αμφιλοχίας – Άρτας).

Αντιπλημμυρικά – αποχετευτικά δίκτυα

Έργα αγροτικής οδοποιίας

Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια, κ.λπ.).

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»