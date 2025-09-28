Αμφιλοχία: Μεγαλοπρεπή τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκαν στην Αμφιλοχία τα αποκαλυπτήρια ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην κεντρική πλατεία.

Η Αμφιλοχία τιμά την ιστορία και τους ήρωές της με μια ξεχωριστή τελετή. Την Κυριακή 28/9, στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, του ατρόμητου στρατηγού της Επανάστασης του 1821 με αφορμή τα 200 χρόνια από τη νυχτομαχία που έλαβε χώρα στην Αμφιλοχία στις 28 Σεπτεμβρίου 1825.

Η εκδήλωση, που οργανώνεται από τον Δήμο Αμφιλοχίας, αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, αλλά και για κάθε Έλληνα που αναγνωρίζει τη θυσία και τη στρατηγική ιδιοφυία του Καραϊσκάκη.

Πρόγραμμα τελετής αποκαλυπτηρίων Καραϊσκάκη:

11:30 π.μ. Τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα

11:35 π.μ. Χαιρετισμός Δημάρχου Αμφιλοχίας

11:40 π.μ. Χαιρετισμός γλύπτη

11:45 π.μ. Πανηγυρικός της ημέρας

12:00 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων

12:05 μ.μ. Εκτέλεση «Θούριου» του Βάλτου

12:10 μ.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής

12:15 μ.μ. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αμφιλοχίας

12:20 μ.μ. Λήξη τελετής

Η παρουσία του ανδριάντα στην καρδιά της πόλης είναι μια ζωντανή υπενθύμιση της ελευθερίας και της ανδρείας που χαρακτήρισαν τον αγώνα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η Αμφιλοχία αποκτά ακόμη ένα μνημείο που θα στέκεται διαχρονικά, δίπλα στην ιστορία και την ταυτότητα του τόπου.

