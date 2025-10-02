Αμφιλοχία: Με τον γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων συναντήθηκε ο Σάκης Τορουνίδης - Παρών ο Θ. Παπαθανάσης

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου ο δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, στο πλαίσιο συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη και παρουσία του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Παπαθανάση, για την προώθηση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων που αφορούν τον Δήμο Αμφιλοχίας και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, στη συνάντηση συζητήθηκε η χρηματοδότηση του έργου αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Δήμου Αμφιλοχίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Παροχέτευση νερών Αχελώου για άρδευση – ύδρευση κοινοτήτων Επαρχίας Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας» που αποτελεί ένα κομβικό έργο για το μέλλον της περιοχής μας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η εξασφάλιση πόρων για έργα υποδομής στον Δήμο Αμφιλοχίας και η ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Δήμου Αμφιλοχίας Γιώργος Αλπός και ο συνεργάτης του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Γιώργος Αγγέλης.