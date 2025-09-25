Αμφιλοχία: Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι εγγραφές στον 1ο Αγώνα Δρόμου «Αmfilochios Run»

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι εγγραφές στον 1ο Αγώνα Δρόμου «Αmfilochios Run» για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Aμφιλοχίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχία:

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι εγγραφές στον 1ο Αγώνα δρόμου «Αmfilochios Run» που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

Οι δρομείς θα διασχίσουν μια διαδρομή 20 χλμ. με σημείο εκκίνησης το χωριό Ανοιξιάτικο και τερματισμό στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας.

Η διαδρομή: Εκκίνηση: Πλατεία Ανοιξιατίκου – Λουτρό – αγροτικός δρόμος που οδηγεί στις Όλπεις – παραλία της Μπούκας – κεντρικός δρόμος Αμφιλοχικού Άργους (Αρχαίο θέατρο) – Κρήνες – Τερματισμός στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας, στους πρόποδες του Κάστρου της Αρχαίας Λιμναίας.

Σε κάθε αρχαιολογικό σημείο κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχει περίπτερο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου από τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

17:00 μ.μ. Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 20 km | Πλατεία Ανοιξιατίκου Αμφιλοχίας

Τερματισμός | Κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας

19:00 μ.μ. Απονομές

Οι συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Δηλώσεις συμμετοχής στην ακόλουθη φόρμα

Οι εγγραφές θα είναι σε εξέλιξη δια ζώσης μέχρι μια ώρα πριν τον αγώνα.

Σημειώνεται πως θα αναχωρήσει πούλμαν για τη μεταφορά αθλητών στο σημείο εκκίνησης του αγώνα στις 16:30 από το Λιμάνι Αμφιλοχίας.