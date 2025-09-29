Αμφιλοχία: Κατήγγειλε το σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους

Τον 50χρονο σύζυγό της κατήγγειλε στην Αστυνομία μια γυναίκα στην Αμφιλοχία κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (28.9.25) ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.

Ετικέτες: Αμφιλοχία, ανηλικη, ασέλγεια, πατέρας

