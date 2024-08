Αμφιλοχία: Έρχεται η μεγάλη γιορτή μπάσκετ 3×3 στην κεντρική πλατεία

Για πρώτη φορά στην πόλη η μεγάλη γιορτή μπάσκετ

Τον Σεπτέμβριο Δήμος Αμφιλοχίας διοργανώνει για πρώτη φορά τη μεγάλη γιορτή μπάσκετ 3×3 και υποδέχεται το LOUX GNC 3on3 στην κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας.

Μπορεί πάντα τα μέσα του Σεπτεμβρίου να συνδυάζονται με την επιστροφή στα… θρανία, η Αμφιλοχία, όμως το Σαββατοκύριακο, 14-15 Σεπτεμβρίου και με σύνθημα «Ο Αθλητισμός ενώνει» θα κινείται σε ρυθμούς 3×3, καθώς υποδέχεται για πρώτη φορά το LOUX GNC 3on3.

Το LOUX GNC 3on3 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 2024, διεξάγεται το διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου στην κεντρική Πλατεία Αμφιλοχίας και αποτελεί μία συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αμφιλοχίας και του GNC 3on3, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Δήλωσε ΓΡΗΓΟΡΑ, ΕΥΚΟΛΑ και ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο LOUX GNC 3on3 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 2024, ΕΔΩ!

“Συμπαίκτες” του GNC 3on3 στα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, τα MARKET IN, το MY WAY, η WILSON, o όμιλος AFFIDEA, τα STEGNO, η CROSSOVER, η SKENTZOS PORT SERVICE, η KERASIDIS GROUP, η SUPERCARGO και η Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.