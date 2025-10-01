Αμφιλοχία: Έρχεται η 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» και η Εμποροπανήγυρη

Έρχεται στην Αμφιλοχία η 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» από 4- 6 Οκτωβρίου και η Εμποροπανήγυρη από 3-9 Οκτωβρίου, ενώ το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ο Δήμος Αμφιλοχίας διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε Οκτώβριο, την καθιερωμένη εμποροπανήγυρη (παζάρι), μια τοπική παράδοση που μετρά 117 χρόνια και τη 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi», που είναι αφιερωμένη στην πλούσια αγροκτηνοτροφική παράδοση της περιοχής.Στον ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο στο λιμάνι Αμφιλοχίας θα φιλοξενηθούν εκθέτες από τοπικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του γεωργικού, κτηνοτροφικού και μεταποιητικού κλάδου με παραδοσιακά προϊόντα, όπως τα περίφημα τυροκομικά της Αμφιλοχίας, οι ελιές, το μέλι, ο τραχανάς, γλυκά του κουταλιού καθώς και εκθέτες του αγροτικού – γεωργικού κλάδου.

Παράλληλα, στον χώρο θα βρίσκονται περίπτερα εμπόρων από όλη την Ελλάδα με προϊόντα γενικού ενδιαφέροντος (είδη ένδυσης, παπούτσια, δερμάτινα, εργαλεία, σιδηρικά και άλλα βιομηχανικά είδη, αντικείμενα οικιακής χρήσεως, λευκά είδη, ηλεκτρονικά, θήκες κινητών και μικροσυσκευές κ.λ.π.).

Η Αγροτική Έκθεση «Agre Amfi» εγκαινιάστηκε πέρυσι από τη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο των ενεργειών για την ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα και επανέρχεται φέτος με ακόμη πιο δυναμική παρουσία ντόπιων παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τον γεωργικό, κτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να βρεθούν τις επόμενες ημέρες στο λιμάνι της Αμφιλοχίας και να απολαύσουν ένα τριήμερο με επίκεντρο την αγροδιατροφή, με πλούσια τοπικά κεράσματα και μια σειρά από παραδοσιακές δράσεις και γαστρονομικές επιδείξεις.

*Τη 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας με την υποστήριξη του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.