Αμφιλοχία: Έρχεται για να γίνει θεσμός η αγροτική έκθεση - Μαζί της και η εμποροπανήγυρη

«Ραντεβού» στο λιμάνι της Αμφιλοχίας με την αγροτική έκθεση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αγροδιατροφής και των νέων τεχνολογιών για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ μαζί της θα πραγματοποιηθεί και η και η εμποροπανήγυρη, η οποία θα διαρκέσει έως τις 9 Οκτωβρίου. Τι αναφέρει η Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας Ειρήνη Φίλου.

Η Αμφιλοχία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για δεύτερη χρονιά την αγροτική έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 6 Οκτωβρίου 2025 στο λιμάνι της πόλης.

Η έκθεση θα συγκεντρώσει επιχειρήσεις από το χώρο της αγροδιατροφής και της πρωτογενούς παραγωγής και σε περίπτερα που θα «στηθούν» θα παρουσιαστούν καιγαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, ζυμαρικά, βιολογικά τρόφιμα, ξηροί καρποί, γλυκίσματα, καθώς και αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά!

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στον εξοπλισμό και στις νέες τεχνολογίες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αλλά και σε γεωργικά εφόδια που στηρίζουν την καθημερινή παραγωγική δραστηριότητα και θα παρουσιαστούν στους επισκέπτες της αγροτικής έκθεσης, οι οποίοι όπως πέρυσι θα προέρχονται απ’ όλη την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες και σεμινάρια για ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις γαστρονομίας και μουσικής συνθέτουν το πολιτιστικό πλαίσιο της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ταυτότητα της περιοχής και των τοπικών προϊόντων.

Οι «πύλες» της έκθεσης θα είναι ανοικτές από τις 09.00 το πρωί έως και τις 11.30 το βράδυ, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τις προοπτικές του αγροτικού κλάδου.

Η δεύτερη αγροτική έκθεση Αμφιλοχίας έρχεται σε συνέχεια της μακρόχρονης εμπορικής παράδοσης της Αμφιλοχίας, καθώς πραγματοποιείται παράλληλα με την 117η εμποροπανήγυρη, που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 9 Οκτωβρίου, επίσης στο λιμάνι!

Οι δύο διοργανώσεις αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες, δίνοντας έτσι ώθηση στην τοπική οικονομία και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα και της Αμφιλοχίας.

Η Αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας Ειρήνη Φίλου μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «H φετινή αγροτική έκθεση είναι η δεύτερη.

Η περσινή έκθεση πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος συμμετέχουν πολύ περισσότεροι εκθέτες, ενώ μαζί με την εμποροπανήγυρη τα περίπτερα ξεπερνούν κατά πολύ τα 100. Ο χώρος που διεξάγεται και η εμποροπανήγυρη και η δεύτερη αγροτική έκθεση, το λιμάνι δηλαδή, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο.

Πρόκειται για μια έκθεση που γίνεται στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού του Δήμου Αμφιλοχίας, που έχει ως στόχο να αναβαθμίσει και να προβάλει την ταυτότητά του και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Η έκθεση αυτή θα φιλοξενήσει επιχειρήσεις με νέες τεχνολογίες για την γεωργία και την κτηνοτροφία, θα διαθέτει προμηθευτές γεωργικών εφοδίων, τοπικούς παραγωγούς, που θα προβάλουν τα προϊόντα τους και τiς υπηρεσίες τους.

Παράλληλα, θα υπάρχει και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 04.10.15 στις 18:00 και η έκθεση γίνεται συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα στην Αμφιλοχία θα γίνεται και η εμποροπανήγυρη, όπως προαναφέραμε, η οποία θα διαρκέσει από τις 03/10 μέχρι και τις 09/10 στο ίδιο χώρο, στο λιμάνι.

Στο πλαίσιο της αγροτικής έκθεσης έχουν διοργανωθεί ομιλίες που θα αφορούν ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα, ενώ θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα στην ελιά και τα προϊόντα της. Θα πραγματοποιήσουμε ειδικό αφιέρωμα, στο πλαίσιο της γευσιγνωσίας, στις παραδοσιακές πίτες λ.χ. στην τραχανόπιτα, θέλοντας έτσι να αναδείξουμε και την γαστρονομία που υπάρχει στην περιοχή μας, να αναδείξουμε τα αλιεύματά μας, το μέλι μας, τα βότανά μας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα μας κλπ. Επίσης, με κύριο «συστατικό» την γάμπαρη, το λαβράκι και τη γαρίδα θα παρασκευαστούν διάφορα προϊόντα για να διανεμηθούν στους παρευρισκόμενους.

Θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση στην ενημέρωση των παρευρισκόμενων για τα κοινοτικά προγράμματα και τις Κοιν.ΣΕπ. που εστιάζουν περισσότερο στον αγροτικό τομέα, θα γίνουν ομιλίες επ’ αυτού και πιστεύουμε ότι μέσα απ’ αυτές θα βοηθηθούν όσοι ενδιαφέρονται. Θέλουμε να γίνει θεσμός αυτή η έκθεση για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει να παίρνει τα βήματα της και γι’ αυτό στοχεύουμε στο να γίνει θεσμός».

Πρόγραμμα 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi»

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10

18:00 μ.μ. Δοξολογία – Εγκαίνια 2ης Αγροτικής Έκθεσης

Δοξολογία – Εγκαίνια 2ης Αγροτικής Έκθεσης 18:15 μ.μ. Χαιρετισμοί

Χαιρετισμοί 18:30 μ.μ. Χορευτικό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεχρινιάς «ΗΟΜΟΝΟΙΑ»

Χορευτικό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεχρινιάς «ΗΟΜΟΝΟΙΑ» 18:45 μ.μ. Χορευτικό από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτω/νιας «Δημήτρης Ψαθάς»

Χορευτικό από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτω/νιας «Δημήτρης Ψαθάς» 19:00 μ.μ. Μουσικό Καλωσόρισμα με το συγκρότημα «Aiora Project»

Μουσικό Καλωσόρισμα με το συγκρότημα «Aiora Project» 20:00 μ.μ. «Παραδοσιακές γεύσεις», Γαστρονομική εκδήλωση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10

17:30 μ.μ. «Πρακτικές για επιτυχημένη Ελαιοκομική Σεζόν», Ομιλητής: Ιωάννης Παυλάκος, Γεωπόνος, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του ενημερωτικού portal “Report24” και της Γεωπονικής Εταιρείας «ΓεωΖωή Παυλάκος»

«Πρακτικές για επιτυχημένη Ελαιοκομική Σεζόν», Ομιλητής: Ιωάννης Παυλάκος, Γεωπόνος, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του ενημερωτικού portal “Report24” και της Γεωπονικής Εταιρείας «ΓεωΖωή Παυλάκος» 18:30 μ.μ. «Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη». Ομιλήτρια: Ελένη Κοντονάσιου Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

«Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη». Ομιλήτρια: Ελένη Κοντονάσιου Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 19:00 μ.μ. Παραδοσιακές Γεύσεις του τόπου μας. Μαγειρεύουμε, γευόμαστε, απολαμβάνουμε μαζί με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Μιχάλη Μανιάτη.

Παραδοσιακές Γεύσεις του τόπου μας. Μαγειρεύουμε, γευόμαστε, απολαμβάνουμε μαζί με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Μιχάλη Μανιάτη. 20:00 μ.μ. Δημοτικό γλέντι με τους: Θανάση Μπλέτσα, Παναγιώτη Μήτσου, Χριστίνα Τσουραπούλη, Βασιλική Μήτσου και Μάκη Φεγγούλη.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17:00 μ.μ. Παιδικό Πάρτυ

Παιδικό Πάρτυ 17:30 μ.μ. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί Σύλλογος Γονέων Β’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Μαθαίνουμε το περιβάλλον, μεγαλώνουμε με αγάπη για την φύση Σύλλογος Γονέων Γ’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Φτιάξε μόνος σου το δικό σου μπρελόκ και πάρτο μαζί σου».

Η αφίσα:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»