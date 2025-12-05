Αμφιλοχία: Επί ποδός η εκπαιδευτική κοινότητα για το 3ο Δημοτικό – «Μη συγχωνεύετε τα όνειρα μας»

Κάθετα αντίθετη στο ενδεχόμενο συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου είναι η εκπαιδευτική κοινότητα στην Αμφιλοχία μετά τη σχετική εισήγηση που διατυπώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Για το λόγο αυτό θα απαντήσουν με κινητοποιήσεις όπως κατέστησε σαφές η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας Μαρία Τσόγκα, μιλώντας στο Δυτικά FM 92,8. Η εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εξέφρασε στην εκπομπή της Δήμητρας Λαοπόδη (Today News) την έντονη ενόχλησή της για το γεγονός ότι μαθητές προσεγγίζονται ως «αριθμοί». Αθροίζονται και διαιρούνται με το 25, το ανώτατο δηλαδή όριο που ισχύει από το κράτος για κάθε σχολική τάξη. Από μια τέτοια μαθηματική πράξη προέκυψε, όπως σημείωσε, η πρόταση για συγχώνευση του εξαθέσιου σχολείου στο οποίο λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, ούτε οι κοινωνικές επιπτώσεις, ούτε οι αρνητικές συνέπειες σε επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Για το λόγο αυτό οι Σύλλογοι Γονέων και των τριών σχολείων αλλά και οι Σύλλογοι των Εκπαιδευτικών έχουν ξεσηκωθεί με συντονισμένη δράση προτίθενται να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα να μην πάρει «σάρκα και οστά» o επίμαχος σχεδιασμός. Πίσω από την εισήγηση περί συγχώνευσης, η κ. Τσόγκα βλέπει «παροτρύνσεις» από τα συναρμόδια υπουργεία για εξοικονόμηση πόρων που «πατάνε» και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η Αμφιλοχία αλλά ολόκληρη η χώρα. «Δεν γίνεται να εργαλειοποιούν συνεχώς την υπογεννητικότητα και να λένε ότι δεν υπάρχουν παιδιά, οπότε κλείστε τα σχολεία», στη λογική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι», τόνισε. Η λογική που θα έπρεπε να υιοθετείται είναι να στηρίξουμε τις μικρές πόλεις και τα χωριά για να έρθουν οι οικογένειες. «Τι άλλο έχει να περιμένει μια οικογένεια σε μια μικρή πόλη όπως η Αμφιλοχία, παρά να πάει σε ένα σχολείο (…) που θα είναι σε μια τάξη με λίγους μαθητές, δεν θα υπάρχουν προβλήματα εκφοβισμού…;», διερωτήθηκε μεταξύ άλλων η πρόεδρος των εκπαιδευτικών.

Στο σχολείο που λειτουργεί από το 1973 σε κεντρικό σημείο, πίσω από το Δημαρχείο, οι μαθητές είναι σήμερα περίπου 60 και σε αυτό εργάζονται συνολικά 15 άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, πέραν του εκπαιδευτικού, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. «Είναι ένα ζωντανό κύτταρο, στο κέντρο της Αμφιλοχίας, αυτό το σχολείο», σημείωσε η εκπαιδευτικός και πρόσθεσε ότι εφόσον υλοποιηθεί η σχετική πρόταση τα παιδιά θα σταλούν στο 2ο Δημοτικό που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις κατοικίες τους, στην άλλη άκρη της πόλης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγαλύτερες τάξεις στο σχολείο υποδοχής με αποτέλεσμα και η διαχείριση κάθε τάξης να είναι πιο δύσκολη και η διδασκαλία να υποβαθμιστεί και μαθησιακά και εκπαιδευτικά. Πλήγμα θα δημιουργήσει η απώλεια μιας δομής Ειδικής Αγωγής, του Τμήματος Ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου δηλαδή. Κατά συνέπεια οι μαθητές που χρήζουν Ειδικής Αγωγής θα συγκεντρωθούν όλοι σε μια σχολική μονάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τρόπο που ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός θα κατανείμει το χρόνο του σε περισσότερα παιδιά. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί άλλη οργανική θέση και έκανε λόγο για υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με την ευκαιρία, σχολίασε ότι οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης δεν προορίζονται ο καθένας για ένα μαθητή αλλά κατανέμουν το χρόνο τους σε δύο ή και τρία παιδιά ακόμα και σε διαφορετικές τάξεις στη διάρκεια της ημέρας, παρότι οι ανάγκες για παράδειγμα ενός μαθητή στο φάσμα του αυτισμού είναι διαρκείς. Αναφέρθηκε επίσης στην απώλεια εργασιακών θέσεων ως συνέπεια μιας τέτοιας απόφασης καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων θα βρεθούν υπεράριθμοι και θα φύγουν από Αμφιλοχία.

Η κ. Τσόγκα προέβλεψε ότι συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου θα συμβάλει στη συνέχιση του «μαρασμού» της πόλης που δρομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, από το κλείσιμο πολλών υπηρεσιών. Κάλεσε το Δήμο Αμφιλοχίας να δείξει έμπρακτα την υποστήριξή του συμβάλλοντας παράλληλα στην επίλυση του προβλήματος της σχολικής στέγης. Επιπλέον ζήτησε από το πολιτικό προσωπικό της Αιτωλοακαρνανίας να μην επιτρέψουν αυτή τη «λογιστική πολιτική» για να μη σβήσει η περιοχή από το χάρτη.

Η συνέντευξη της προέδρου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην Αμφιλοχία, Μαρίας Τσόγκα:

Οι κινητοποιήσεις

Την ερχόμενη Τρίτη (9.12.25), στις 12:30 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Δημαρχείο με παράλληλη στάση εργασίας των εκπαιδευτικών προκειμένου ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα να δώσει το «παρών». Μια ημέρα αργότερα οι εμπλεκόμενοι θα παραβρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ζητήσουν την ουσιαστική δέσμευση των μελών του σχετικά με τη διεκδίκηση του αιτήματος για μη συγχώνευση του σχολείου.

Σπύρος Μαρίνης: «Να αντισταθούμε στην υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης»

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των γονιών της Αμφιλοχίας ενάντια στη συγχώνευση του 3ου Δημοτικού τάσσεται ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης. Ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σε πρόσφατη ανάρτησή του ανέφερε: «Κάθε αγώνας υπεράσπισης του σχολείου είναι και δικός μας αγώνας για να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα και να αντισταθούμε στην πολιτική υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης».