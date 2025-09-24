Αμφιλοχία: Έκθεση τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη «Π. Κόκκαλης»

Τεκμήρια για τον ήρωα της Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη από τη συλλογή του συμπατριώτη μας, καθηγητή Νικόλαο Κ. Ψημένο, φιλοξενεί από σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας «Π. Κόκκαλης».

Η συλλογή περιλαμβάνει μοναδικά ιστορικά τεκμήρια που συγκέντρωνε στη διάρκεια της ζωής του ο καθηγητής κ. Νικόλαος Ψημένος, τα οποία δώρισε στην Τοπική Κοινότητα Εμπεσού.

Παράλληλα, στο ισόγειο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Π. Κόκκαλης θα φιλοξενηθεί αυθεντικός οπλισμός των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 από τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος».

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στους αγωνιστές της Επανάστασης και πραγματοποιείται από τον Δήμο Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από τη «Μάχη του Καρβασαρά» (28 Σεπτεμβρίου 1825).

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση για τα σχολεία με ξενάγηση στην έκθεση των αρμάτων της περιόδου 1821 και των τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης, Γεώργιο Καραϊσκάκη.

Παράλληλα, ο γλύπτης Ευάγγελος Τύμπας θα μιλήσει στους μαθητές για τη διαδικασία της δημιουργίας του ανδριάντα και τον βαθύ συμβολισμό του, ως ζωντανό μνημείο τιμής και μνήμης.

24 Σεπτεμβρίου – 28 Σεπτεμβρίου | 17:30 – 20:30: Έκθεση τεκμηρίων για τον ήρωα της Επανάστασης Γεώργιο Καραϊσκάκη από τη συλλογή του καθηγητή Νικόλαου Κ. Ψημένου | Δημοτική Βιβλιοθήκη «Π. Κόκκαλης».