Αμφιλοχία: Εγκαίνια με παλμό και ενθουσιασμό για την 2η Αγροτική Έκθεση Agre Amfi

Εγκαίνια με παλμό και λαμπρότητα για τη 2η Αγροτική Έκθεση Agre Amfi, που έρχεται για να γίνει θεσμός στην Αμφιλοχία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλη την Ελλάδα.

Η 2η Αγροτική Έκθεση Agre Amfi 2025 άνοιξε το Σάββατο (4.9.25) επίσημα τις πύλες της στην Αμφιλοχία, σε έναν πλήρως διαμορφωμένο και προσεγμένο εκθεσιακό χώρο στο λιμάνι της πόλης. Στις 18:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης, φέρνοντας τον παλμό του γεγονότος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Δείτε την τελετή των εγκαινίων εδώ:

Στο πλαίσιο των σημερινών εγκαινίων της 2ης Αγροτικής Έκθεσης Agre Amfi 2025 στην Αμφιλοχία, πραγματοποιήθηκε στις 18:00 η καθιερωμένη δοξολογία, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των επισήμων και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τα χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεχρινιάς «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς» ξεσήκωσαν το κοινό με τις παραδοσιακές τους εμφανίσεις, ενώ το μουσικό συγκρότημα «Aiora Project» πρόσφερε ένα όμορφο μουσικό καλωσόρισμα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη γαστρονομική εκδήλωση «Παραδοσιακές Γεύσεις», όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα και να απολαύσουν τις γεύσεις της Αιτωλοακαρνανίας.

Η Agre Amfi έκανε αίσθηση πέρυσι στην πρώτη της διοργάνωση, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Φέτος, ο θεσμός επιστρέφει δυναμικά, με στόχο να αναδείξει:

Καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα

Τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας από την ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας και της Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την προώθηση αγροτικών προϊόντων.

Η δεύτερη αγροτική έκθεση Αμφιλοχίας έρχεται σε συνέχεια της μακρόχρονης εμπορικής παράδοσης της Αμφιλοχίας. Με πολύ κόσμο απόψε πραγματοποιήθηκε επίσης και η εμποροπανήγυρη στο λιμάνι που φέτος συμπληρώνει 117 χρόνια στην πόλη και θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 9 Οκτωβρίου. Οι δύο διοργανώσεις αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες, δίνοντας έτσι ώθηση στην τοπική οικονομία και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα και της Αμφιλοχίας. Πρόγραμμα 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi» ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10 17:30 μ.μ. «Πρακτικές για επιτυχημένη Ελαιοκομική Σεζόν», Ομιλητής: Ιωάννης Παυλάκος, Γεωπόνος, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του ενημερωτικού portal “Report24” και της Γεωπονικής Εταιρείας «ΓεωΖωή Παυλάκος»

«Πρακτικές για επιτυχημένη Ελαιοκομική Σεζόν», Ομιλητής: Ιωάννης Παυλάκος, Γεωπόνος, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του ενημερωτικού portal “Report24” και της Γεωπονικής Εταιρείας «ΓεωΖωή Παυλάκος» 18:30 μ.μ. «Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη». Ομιλήτρια: Ελένη Κοντονάσιου Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

«Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη». Ομιλήτρια: Ελένη Κοντονάσιου Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 19:00 μ.μ. Παραδοσιακές Γεύσεις του τόπου μας. Μαγειρεύουμε, γευόμαστε, απολαμβάνουμε μαζί με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Μιχάλη Μανιάτη.

Παραδοσιακές Γεύσεις του τόπου μας. Μαγειρεύουμε, γευόμαστε, απολαμβάνουμε μαζί με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Μιχάλη Μανιάτη. 20:00 μ.μ. Δημοτικό γλέντι με τους: Θανάση Μπλέτσα, Παναγιώτη Μήτσου, Χριστίνα Τσουραπούλη, Βασιλική Μήτσου και Μάκη Φεγγούλη. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 17:00 μ.μ. Παιδικό Πάρτυ

Παιδικό Πάρτυ 17:30 μ.μ. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί Σύλλογος Γονέων Β’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Μαθαίνουμε το περιβάλλον, μεγαλώνουμε με αγάπη για την φύση Σύλλογος Γονέων Γ’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Φτιάξε μόνος σου το δικό σου μπρελόκ και πάρτο μαζί σου». Δείτε φωτογραφίες: Με πληροφορίες και από: e-maistros.gr Φωτογραφίες αρχείο: Ηλίας Νακόπουλος Αμφιλοχία