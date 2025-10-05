Αμφιλοχία: Εγκαίνια με παλμό και ενθουσιασμό για την 2η Αγροτική Έκθεση Agre Amfi
Η 2η Αγροτική Έκθεση Agre Amfi 2025 άνοιξε το Σάββατο (4.9.25) επίσημα τις πύλες της στην Αμφιλοχία, σε έναν πλήρως διαμορφωμένο και προσεγμένο εκθεσιακό χώρο στο λιμάνι της πόλης. Στις 18:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης, φέρνοντας τον παλμό του γεγονότος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Δείτε την τελετή των εγκαινίων εδώ:
Η Agre Amfi έκανε αίσθηση πέρυσι στην πρώτη της διοργάνωση, συγκεντρώνοντας πλήθος επισκεπτών, επιχειρηματιών και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Φέτος, ο θεσμός επιστρέφει δυναμικά, με στόχο να αναδείξει:
- Καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα
- Τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας από την ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας και της Δυτικής Ελλάδας
- Επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την προώθηση αγροτικών προϊόντων.
Οι δύο διοργανώσεις αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες, δίνοντας έτσι ώθηση στην τοπική οικονομία και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα και της Αμφιλοχίας.
Πρόγραμμα 2ης Αγροτικής Έκθεσης «ΑgreAmfi»
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10
- 17:30 μ.μ. «Πρακτικές για επιτυχημένη Ελαιοκομική Σεζόν», Ομιλητής: Ιωάννης Παυλάκος, Γεωπόνος, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του ενημερωτικού portal “Report24” και της Γεωπονικής Εταιρείας «ΓεωΖωή Παυλάκος»
- 18:30 μ.μ. «Η συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και την τοπική ανάπτυξη». Ομιλήτρια: Ελένη Κοντονάσιου Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
- 19:00 μ.μ. Παραδοσιακές Γεύσεις του τόπου μας. Μαγειρεύουμε, γευόμαστε, απολαμβάνουμε μαζί με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Μιχάλη Μανιάτη.
- 20:00 μ.μ. Δημοτικό γλέντι με τους: Θανάση Μπλέτσα, Παναγιώτη Μήτσου, Χριστίνα Τσουραπούλη, Βασιλική Μήτσου και Μάκη Φεγγούλη.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- 17:00 μ.μ. Παιδικό Πάρτυ
- 17:30 μ.μ. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί Σύλλογος Γονέων Β’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Μαθαίνουμε το περιβάλλον, μεγαλώνουμε με αγάπη για την φύση Σύλλογος Γονέων Γ’ Δημ. Σχολείου Αμφιλοχίας «Φτιάξε μόνος σου το δικό σου μπρελόκ και πάρτο μαζί σου».
Δείτε φωτογραφίες:
Με πληροφορίες και από: e-maistros.gr
Φωτογραφίες αρχείο: Ηλίας Νακόπουλος Αμφιλοχία