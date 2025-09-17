Αμφιλοχία: «Έφυγε» ο Χρύσανθος Κοντοχρήστος σε ηλικία 68 ετών - Συγκίνηση σε Όχθια και Αυλάκι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 χρόνων ο Χρύσανθος Κοντοχρήστος βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας.

Η είδηση ότι έχασε τη γενναία μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια σκόρπισε θλίψη σε Όχθια και Αυλάκι.

Ο 68χρονος οικογενειάρχης που ξεχώριζε για την καλοσύνη του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη (17.9.25) στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Όχθια.

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και συντοπίτες θα τον αποχαιρετήσουν για πάντα.