Αμφιλοχία: Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Ανδρίκουλας, συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών

Στο πένθος βυθίστηκε η Αμφιλοχία, καθώς έφυγε από την ζωή ο αγαπητός συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών Ιωάννης Ανδρίκουλας.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 11.30, στον Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδας Σαρδηνίων.

Σε σχετική ανάρτηση της κόρης του εκλιπόντος αναφέρεται:

«Ο πατέρας μου ξεκίνησε από το μικρό ορεινό χωριό Πετράλωνα Ολύμπιας, με μόνο του εφόδιο το κοφτερό μυαλό του και τη δίψα του για μάθηση προς το Πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αναζήτησε την πρώτη του εργασία στο ιδιωτικό σχολείο Καναλλακίου Πρεβέζης, όπου γνώρισε τη μητέρα μου και αποφάσισαν να συμπορευτούν στο ταξίδι της ζωής!

Φοβερή ευστροφία, εξαιρετική αντίληψη, λιγομίλητος, ευγενικός και με μεγάλη ενσυναίσθηση, η εσωτερική δύναμη της οικογένειας…

…κι όμως, αυτός ο άνθρωπος, στον οποίο υποκλίνονταν οι καθηγητές του ως μαθητή, και αργότερα οι δικοί του μαθητές ως καθηγητή για την ιδιοφυΐα του πνεύματός του, δεν μπόρεσε την πρώτη φορά που επισκεφτήκαμε νευρολόγο να φτιάξει ένα ρολόι με την ώρα, να πει τι μέρα έχουμε… εκεί πάθαμε τρομερό σοκ!

Δεν μπορούσα να πιστέψω πως είναι δυνατόν ο πατέρας μου, που θαύμαζα για τη μνήμη του, τη μόρφωσή του, την πολυσχιδή ικανότητά του σε οτιδήποτε απαιτούσε τεχνικές γνώσεις, να παρουσιάζει τέτοια εικόνα… νόμιζα ότι έκανε πλάκα!

Κι από τότε ο χρόνος άρχισε με ταχύτατους ρυθμούς να μετρά αντίστροφα… Και παρά το ότι προσφέραμε ένα περιβάλλον με ασφάλεια, ηρεμία, δεν «φρενάραμε» τη φθορά…

Κι ήρθε ο χαμός της μαμάς για να παραιτηθεί ο ίδιος και μέσα του να αποφασίσει ότι θέλει να φύγει, καθώς 55 χρόνια είχε τη συντροφιά της!!

Ο πατέρας μου πάλεψε με αυτή τη διαολεμένη ασθένεια της άνοιας για 5 χρόνια περίπου και μαζί της κι εμείς που τον φροντίζαμε. Σιγά-σιγά έσβηνε μέχρι που αποφάσισε να φύγει για το μεγάλο ταξίδι… χωρίς επιστροφή.

Τα συναισθήματα ανάμεικτα, από τη μία ανακούφιση που επιτέλους λυτρώθηκε και τώρα θα ησυχάσει, και από την άλλη πόνος όχι μόνο για την απώλεια αλλά και γιατί ταλαιπωρήθηκε…

Νιώθω περήφανη τόσο για μένα όσο και για την αδερφή μου που κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, μα πάνω απ’ όλα για τον άντρα μου, Λευτέρη Κάλλιο, που τον αγκάλιασε με τόση αγάπη και τον φρόντισε σαν δικό του πατέρα. Μπορεί ο πατέρας ποτέ να μην τον αποκάλεσε με το όνομά του, όμως τον προσφωνούσε με τον τιμητικό τίτλο «το καλό παιδί».

Μακάρι το μικρό μας θαύμα, Πατέρα, που θα πάρει το όνομά σου, να πάρει και όλο σου τον αψεγάδιαστο χαρακτήρα…

Πατέρα, καλό ταξίδι, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Και σε όσες και όσους παλεύετε μαζί με τους αγαπημένους σας αυτόν τον δαίμονα, να ξέρετε ότι σας καταλαβαίνουμε και συμπάσχουμε…»