Αμφιλοχία: Διάσωση θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στη δυτική πλαζ

Μια ιστορία διάσωσης εκτυλίχθηκε στη δυτική πλαζ της Αμφιλοχίας, με μία θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα που εντοπίστηκε τραυματισμένη χάρη στην παρατηρητικότητα λουόμενης.

Η γυναίκα παρατήρησε την χελώνα να παραμένει ακίνητη για αρκετή ώρα εντός της θάλασσας. Υποψιασμένη, κολύμπησε πιο κοντά και διαπίστωσε ότι το ζώο έφερε τραύμα στο κεφάλι. Χωρίς δεύτερη σκέψη ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, που έσπευσε στο σημείο. Οι λιμενικοί κατάφεραν να βγάλουν με προσοχή τη χελώνα στην ακτή, εξασφαλίζοντας την πρώτη φάση της διάσωσης.Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), ώστε να παραλάβει το προστατευόμενο είδος. Η χελώνα θα οδηγηθεί για πρώτες βοήθειες και ακολούθως θα μεταφερθεί στο Κέντρο Περίθαλψης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ για εξειδικευμένη φροντίδα.

Η σημασία της άμεσης παρέμβασης

Η έγκαιρη αντίδραση της λουόμενης και η άμεση κινητοποίηση των αρχών απέδειξαν για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα θαλάσσια είδη που απειλούνται. Η χελώνα καρέτα-καρέτα (Caretta caretta) αποτελεί προστατευόμενο είδος και κάθε περιστατικό διάσωσης είναι κρίσιμο για την επιβίωσή της.

Αμφιλοχία: τόπος ζωής για θαλάσσιες χελώνες

Η περιοχή της Αμφιλοχίας, με τα καθαρά νερά του Αμβρακικού και το παράκτιο οικοσύστημα, φιλοξενεί κατά καιρούς θαλάσσιες χελώνες. Δυστυχώς, δεν λείπουν τα περιστατικά τραυματισμών, είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες είτε από αλιευτικά εργαλεία.

Με αυτή την επιτυχία, η Αμφιλοχία προστίθεται στον χάρτη των δράσεων που δείχνουν πώς η συνεργασία πολιτών, Λιμενικού, ΟΦΥΠΕΚΑ και ΑΡΧΕΛΩΝ μπορεί να σώσει μια ζωή έστω κι αν αυτή είναι μέσα σε καβούκι.

Πηγή: e-maistros.gr