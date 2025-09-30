Αμφιλοχία: Αυτοπυροβολήθηκε την ώρα που καθάριζε το όπλο του - Τραυματίστηκε στο χέρι

Ένας 47χρονος από την Αμφιλοχία τραυματίστηκε στο χέρι όταν το κυνηγετικό όπλο που καθάριζε εκπυρσοκρότησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (30.0.25) κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr ο άνδρας που έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου έχει υποστεί τραύμα σε δάχτυλο του χεριού του και του παρέχεται ιατρική φροντίδα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

*Φωτογραφία αρχείου