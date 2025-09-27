Αμφιλοχία: Αύριο ο 1ος Αγώνας δρόμου «Αmfilochios Run» - 16:30 αναχώρηση πούλμαν για το σημείο εκκίνησης

Αμφιλοχία: Αύριο ο 1ος Αγώνας δρόμου «Αmfilochios Run» - 16:30 αναχώρηση πούλμαν για το σημείο εκκίνησης

Αύριο ο 1ος Αγώνας δρόμου «Αmfilochios Run» στην Αμφιλοχία και οι υπεύθυνοι της οργάνωσης δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους δρομείς καθώς 16.30 θα πραγματοποιηθεί η αναχώρηση για το σημείο εκκίνησης

Αγαπητοί δρομείς,
σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στον 1ο Αγώνα Δρόμου «Amfilochios Run» που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας αύριο Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας.

Σας ενημερώνουμε ότι θα αναχωρήσει πούλμαν από το λιμάνι Αμφιλοχίας στις 16:30 μ.μ. για τη μεταφορά των δρομέων στο σημείο εκκίνησης.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης: 17:00 μ.μ. Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 20 km | Πλατεία Ανοιξιατίκου Αμφιλοχίας Τερματισμός | Κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας 19:00 μ.μ. Απονομές.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στην Τριχωνίδα αύριο η συνάντηση των κατόχων Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδας

Στην Τριχωνίδα αύριο η συνάντηση των κατόχων Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών & Κατόχων Alfa Romeo Δυτικής Ελλάδος προσκαλεί στην 3η ετήσια συνάντηση μελών και φίλων της Alfa Romeo που θα πραγματοποιηθεί στην λίμνη Τριχωνίδα

27 Σεπ 2025

Ετικέτες: Amfilochios Run»

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;