Αμφιλοχία: Αύριο ο 1ος Αγώνας δρόμου «Αmfilochios Run» - 16:30 αναχώρηση πούλμαν για το σημείο εκκίνησης

Αύριο ο 1ος Αγώνας δρόμου «Αmfilochios Run» στην Αμφιλοχία και οι υπεύθυνοι της οργάνωσης δίνουν τις τελευταίες οδηγίες στους δρομείς καθώς 16.30 θα πραγματοποιηθεί η αναχώρηση για το σημείο εκκίνησης

Αγαπητοί δρομείς,

σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στον 1ο Αγώνα Δρόμου «Amfilochios Run» που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας αύριο Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας.

Σας ενημερώνουμε ότι θα αναχωρήσει πούλμαν από το λιμάνι Αμφιλοχίας στις 16:30 μ.μ. για τη μεταφορά των δρομέων στο σημείο εκκίνησης.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης: 17:00 μ.μ. Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 20 km | Πλατεία Ανοιξιατίκου Αμφιλοχίας Τερματισμός | Κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας 19:00 μ.μ. Απονομές.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!