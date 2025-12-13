Αμφιλοχία: Αύριο 14 Δεκεμβρίου η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Αύριο, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμο Αμφιλοχίας.

Η κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας θα γεμίσει φως και παιδικά χαμόγελα.

Πριν από τη φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί υπαίθριο χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά με τον Άι Βασίλη και πολλά δώρα από το Κέντρο Λόγου, Τέχνης και Επιστήμης “Αμφιλοχίας Δίοδος”.

Θα ακολουθήσει στις 19:00 μ.μ. το άναμμα του φυσικού ελάτου με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας και χορευτικές επιδείξεις από τον Γυμναστικό Σύλλογο Προμηθείας και της Σχολής Χορού της Ευαγγελίας Τόντου.

-16:30 μ.μ. Υπαίθριο χριστουγεννιάτικο πάρτι

-19:00 μ.μ. Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου