Αμφιλοχία: «Αποδομεί τεχνική έκθεση την υπό διαβούλευση ΜΠΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο»

Οι σαφείς αντιρρήσεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χωροθετημένου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Τσάκαλος» της Αμφιλοχίας, παρουσιάστηκαν μαζί με την αιτιολόγηση στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ενημέρωση έγινε από τον δήμαρχο Αμφιλοχίας Σάκη Τορουνίδη και τον Τεχνικό Σύμβουλο. καθηγητή γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδη.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση, ο δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025 ενημέρωσε το σώμα των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αμφιλοχίας για τις απόψεις – αντιρρήσεις που θα καταθέσει ο Δικηγόρος στο Υ.Π.Μ. του ΥΠΕΝ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του χωροθετημένου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Τσάκαλος» της Αμφιλοχίας.

Κατά την αναλυτική εισαγωγική του τοποθέτηση ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την επιστημονική ομάδα που εργάστηκε τους τελευταίους μήνες για τη συγγραφή της τεχνικής έκθεσης, αναφέροντας ότι αποτελεί έναν ολοκληρωμένο φάκελο που αποδομεί την υπό διαβούλευση ΜΠΕ και θα κατατεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του χωροθετημένου έργου.

«Μια έκθεση που μέσω επιτόπιας έρευνας, βιβλιογραφικές πηγές και αναλυτική τεκμηρίωση παρουσιάζει με τον πλέον σαφή, ξεκάθαρο και διαυγή τρόπο γιατί είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υλοποίηση του έργου στη θέση ΤΣΑΚΑΛΟΣ. Σε στενή συνεργασία με την επιστημονική μας ομάδα, τον Κο Ζεληλίδη και τον κο Κόλλια έχουμε έτοιμο τον φάκελο που παρουσιάζουμε σήμερα και θα καταθέσουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του χωροθετημένου έργου.

Ποιο είναι το αίτημά μας προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας; Απλούστατο και σαφές. Να υιοθετήσει τις αντιρρήσεις μας και να αρνηθεί την έγκριση της υπό διαβούλευση Μ.Π.Ε. λόγω των νομικών και ουσιαστικών πλημμελειών της. Το συγκεκριμένο έργο είναι στον αντίποδα του δικού μας σχεδιασμού για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου μας, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, της πρωτογενούς παραγωγής και τη συγκράτηση του πληθυσμού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας.

Ακολούθησε ενημέρωση στο σώμα για το περιεχόμενο του φακέλου από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας, τον καθηγητή Γεωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κο Αβραάμ Ζεληλίδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις παραλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατέθηκε από την πλευρά της εταιρείας και το σύνολο των ευρημάτων που προέκυψαν από την έρευνα της επιστημονικής ομάδας του με βάση το καθεστώς προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, την υδρολογία, τη γεωλογία, την αρχαιολογία, τη βιοποικιλότητα της περιοχής που αποτελούν τα πιο σημαντικά επιχειρήματα κατά του σχεδιαζόμενου έργου.

Η Δ11 θα κατατεθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και θα κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες και συμμετέχουν στην αδειοδοτική διαδικασία.