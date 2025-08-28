Αμφιλοχία: 74χρονος έπεσε στη θάλασσα – Διασώθηκε από το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Αμφιλοχία, όταν 74χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα στη δυτική παραλιακή, κοντά στο «μπασκετάκι».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8.30 το πρωί, όταν πολίτης που περπατούσε στην περιοχή εντόπισε τον ηλικιωμένο να επιπλέει με τα ρούχα του.

Άμεση επέμβαση του Λιμενικού

Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, που έσπευσε στο σημείο. Με τη βοήθεια κατοίκων, οι λιμενικοί ανέσυραν τον άνδρα από τη θάλασσα. Ο 74χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά ανταποκρινόταν.

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας

Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις του.

Έρευνα για τις συνθήκες

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αδιαθεσίας.

Πηγή: e-maistros.gr

28 Αυγ 2025

