Αμφιλοχία: 47χρονος αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά - Ακρωτηριάστηκαν δάχτυλά του

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 47χρονος άνδρας στην Αμφιλοχία το μεσημέρι της Τρίτης  (30.9.25), μέσα στο σπίτι του, όταν εκπυρσοκρότησε κυνηγετικό όπλο. 
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 47χρονος άνδρας στην Αμφιλοχία το μεσημέρι της Τρίτης  (30.9.25), μέσα στο σπίτι του, όταν εκπυρσοκρότησε κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, το όπλο εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αυτοπυροβοληθεί στο χέρι.

Η σφοδρότητα του τραυματισμού οδήγησε σε ακρωτηριασμό δακτύλων, ενώ προκλήθηκαν και ελαφρές κακώσεις στο πρόσωπο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ζωή του δεν κινδυνεύει, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Πηγή: e-maistros.gr

*Φωτογραφία αρχείου

Ετικέτες: ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, Αμφιλοχία, όπλο, ΤΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;