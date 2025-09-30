Αμφιλοχία: 47χρονος αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά - Ακρωτηριάστηκαν δάχτυλά του
Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 47χρονος άνδρας στην Αμφιλοχία το μεσημέρι της Τρίτης (30.9.25), μέσα στο σπίτι του, όταν εκπυρσοκρότησε κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, το όπλο εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αυτοπυροβοληθεί στο χέρι.
Η σφοδρότητα του τραυματισμού οδήγησε σε ακρωτηριασμό δακτύλων, ενώ προκλήθηκαν και ελαφρές κακώσεις στο πρόσωπο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ζωή του δεν κινδυνεύει, αναφέρει το δημοσίευμα.
Ο 47χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
