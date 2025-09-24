Αμφιλοχία: 200 χρόνια απο τη Μάχη του Καρβασαρά -Τοποθετήθηκε το άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η Αμφιλοχία τιμά φέτος τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά, μια από τις σημαντικές στιγμές του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, τοποθετώντας άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην κεντρική πλατεία της πόλης.

 

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης το άγαλμα του Αρχιστρατήγου Γεωργίου Καραϊσκάκη, φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, εκπροσώπους της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης

