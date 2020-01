Αμφικτιονία Ακαρνάνων: Ο “Θεός Άδης” που βρέθηκε στη Βόνιτσα και κατέληξε στο μουσείο της Γενεύης (φωτο)

Στη Βόνιτσα (αρχαίο Ανακτόριο) βρέθηκε ένα καταπληκτικό άγαλμα που απεικονίζει τον “Θεό Άδη” και το οποίο φυγαδεύτηκε και κατέληξε στο αρχαιολογικό μουσείο της Γενεύης.

-Hades, lord of the Underworld. 5616: Hades, dieu des Enfers. Vonitza, Grèce. Copie romaine d’une création grecque de 350-300 avant J.-C. Musée d’Art et d’Histoire, Genève.

-(Μετάφραση) Άδης, Άρχοντα του Κάτω Κόσμου. 5616: Άδης, θεός του Κάτω Κόσμου. Βόνιτζα, Ελλάδα. Ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνικής δημιουργίας από το 350-300 π.Χ. Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας, Γενεύη.

