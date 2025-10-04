Αμφιγάλ: Μπαίνει στην παραγωγή λευκού τυριού η εταιρεία από το Αγρίνιο

Την εξαγωγή επώνυμων τυροκομικών προϊόντων στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και την είσοδο της στην παραγωγή λευκού τυριού, σχεδιάζει η Αμφιγάλ. Μία σχετικά νέα τυροκομική επιχείρηση – δημιουργήθηκε το 2008 – η οποία πλέον πραγματοποιεί το 60% των πωλήσεων της στις διεθνείς αγορές, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ από το υπόλοιπο 40% των πωλήσεων της, το 25% πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας της με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Ειδικότερα παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της Αμφιγάλ, τα στελέχη της, οι κκ Νίκος Δραμυτινός και Αλέξης Αλεξόπουλος, σημείωσαν πως το 2024 ήταν χρονιά – σταθμός, αφού η εταιρεία κατόρθωσε να υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις και να εμφανίσει κέρδη στο ισολογισμό της.

Το κόστος των πωλήσεων για την Αμφιγάλ

Αναλυτικότερα οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 15,85 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 731.000 ευρώ, το ebitda στα 1,65 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας τριετίας. Όπως επεσήμαναν χαρακτηριστικά αν και αυξήθηκε το κόστος των πωλήσεων και των λειτουργικών της εξόδων, αντιθέτως η κερδοφορία της αυξήθηκε – το μικτό της κέρδος ανήλθε στα 1,98 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί το 12,5% επί των πωλήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στρατηγικός εταίρος της Αμφιγάλ είναι ο αγροτικός συνεταιρισμός Αγρινίου. Η εταιρεία επεξεργάζεται ετησίως 25.000 τόνους γάλακτος στηρίζοντας 350 τοπικούς παραγωγούς. Επίσης παράγει 4.000 τόνους φέτα και 1.000 τόνους κίτρινα τυριά ετησίως – γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο και τσαλαφούτι με brand name «Αμφιλοχίας Γη».

Οι επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής

Ήδη η διοίκηση της εταιρείας εκτελεί επενδυτικό πρόγραμμα με βάση το οποίο σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή της από 5.000 σε 11.000 τόνους τυροκομικών προϊόντων – και παράλληλα με μείωση κατά 30% του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας η αναβάθμιση του εργοστασίου πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2026 και το επενδυτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου «θα μας φέρει σε δυνατότητα επεξεργασίας στους 60 χιλ τόνους γάλακτος».

Αναφορικά με την φέτα σημειώνεται ότι η αξία της συνολικής αγοράς ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ – φέτος αυξήθηκε κατά 0,8% έναντι του 2024. Οι κκ Δραμυτινός και Αλεξόπουλος επεσήμαναν ότι η κατανάλωση των τυποποιημένων τυροκομικών προϊόντων αυξάνεται και υπολογίζεται ότι καλύπτει πλέον το 30% της αγοράς τους. Εκτός από την φέτα αναφορικά με τα άλλα προιόντα, ανέφεραν ότι η γραβιέρα σε αξία αυξάνεται κατά 13% και 16% σε όγκο, γεγονός που σημαίνει μείωση της τιμής της κατά 3%. Η κεφαλογραβιέρα παρουσιάζει ανάμικτες τάσεις, το χύμα προϊόν έχει μείωση 10,6% σε αξία και 11% σε όγκο, αλλά αντιθέτως του τυποποιημένου προϊόντος οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 21% σε αξία και κατά 20,7% σε όγκο.

ot.gr