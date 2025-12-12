Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας – Στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, παραμένοντας αμετακίνητοι στα μπλόκα, μετά τα επεισόδια στο Ρίο–Αντίρριο, καταγγέλλουν κυβερνητική καταστολή και δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας.

Σε κλίμα αποφασιστικότητας, μετά τα γεγονότα της Τετάρτης στο Ρίο – Αντίρριο, συνεχίζεται ο αγροτικός αγώνας, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν απέναντι σε κυβερνητικές πιέσεις και αστυνομικά μπλόκα. Με τα εισοδήματά τους να συμπιέζονται και τις τιμές των προϊόντων να καταρρέουν, οι αγρότες προχωρούν σε κλιμάκωση, διεκδικώντας όχι μόνο την επιβίωσή τους, αλλά και την προοπτική της παραγωγής.

Η κυβέρνηση που επιχειρεί – μάταια όπως αποδεικνύεται να βάλει φρένο στις αγροτικές κινητοποιήσεις – βλέποντας ότι δεν κατάφερε να ξυπνήσει ούτε τα αντανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού, συνεχίζει την προσπάθεια να διασπάσει το αγροτικό μέτωπο, με τις εκκλήσεις για «διάλογο» να είναι συνεχείς πλέον, ξεχνώντας ωστόσο ότι οι αγρότες έχουν –εδώ και πολύ καιρό– ενημερώσει την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους – που αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση όπως τονίζουν, και περιμένουν τη δική της απάντηση.

Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρος Κοτοπούλης, μιλώντας στη «Συνείδηση», «να συλλάβει «αυτούς που πραγματικά ευθύνονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτούς που μας έχουν κλέψει τα χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς καν να βρίσκονται στην παραγωγή»…

Μετά την κινητοποίηση της Τετάρτης στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις του και περιμένουν την αυριανή σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα λάβουν αποφάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα και το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα ο κ. Κοτοπούλης μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέφερε: «Σπάσαμε στην πράξη την τρομοκρατία της κυβέρνησης. Είχαμε έγκυρα εξαγγείλει ότι θα πάμε στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για να ανοίξουμε τα διόδια, σαν μια συμβολική κίνηση για να μην πληρώνουν οι οδηγοί. Επίσης, είχαμε εξαγγείλει ότι θα διανείμουμε πορτοκάλια και μανταρίνια στους οδηγούς, διότι η τιμής τους είναι εξευτελιστική και θα σαπίσουν πάνω στα δένδρα και συναντήσαμε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, κλούβες και ΜΑΤ να μας φράζουν τον δρόμο 15χλμ πριν την γέφυρα.

«Σπάσαμε» όμως τα μπλόκα της Αστυνομίας και κάναμε πράξη αυτό που είχαμε πει. Δεν τα κατάφεραν όμως οι συνάδελφοί μας από την Πάτρα. Έπεσε πολύ ξύλο εκεί και έριξαν και πολλά δακρυγόνα, ενώ αποκλείστηκαν και οι συνάδελφοί μας από τη Ναύπακτο. Από την μια μεριά η κυβέρνηση μας καλεί για διάλογο και από την άλλη μας ρίχνει χημικά, μας περιμένουν στο δρόμο με ΜΑΤ και τις κλούβες τους, ενώ παράλληλα κάνει παρέμβαση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι όποιος αγρότης βρεθεί στο δρόμο θα συλληφθεί και θα περάσει αυτόφωρο. Και κατά τα άλλη η κυβέρνηση μας περιμένει για διάλογο…

Τέτοιες ενέργειες όμως δεν μας τρομοκρατούν, ίσα – ίσα μας πεισμώνουν περισσότερο. Έχουμε αποφασίσει να παραμείνουμε στον αγώνα μας και στα μπλόκα και να

κλιμακώσουμε, όσο η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Καλά θα κάνει επίσης ο Εισαγγελέας να πάει να πιάσει αυτούς που πραγματικά ευθύνονται για την κατάσταση αυτή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή, και όλους αυτούς που μας έχουν κλέψει τα χρήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς καν να βρίσκονται στην παραγωγή.

Λάβαμε απόφαση να συμμετέχουμε το Σάββατο 13/12 στην πανελλαδική συνάντηση των Μπλόκων που θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας στις 12.00 το μεσημέρι, όπου εκεί και από κοινού θα αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.

Στο πλάι μας βρίσκεται όλος ο λαός, η συμπαράσταση είναι καθολική, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι χωρίς αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους δεν θα υπάρχει ζωή στην ύπαιθρο, δεν θα υπάρχουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και πως ό,τι θα καταναλώνεται στην χώρα μας θα είναι αφενός εισαγόμενο και αφετέρου αμφιβόλου ποιότητας».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»