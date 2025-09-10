Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού για την διακομιδή 3χρονου από τους Παξούς στα Ιωάννινα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την επείγουσα διακομιδή 3χρονου από τους Παξούς στα Ιωάννινα, το οποίο έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το παιδί μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Λάκκας Παξών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με το Ε/Ρ – Α/Ψ «ΛΑΚΚΑ ΕΞΠΡΕΣ» (Σ.Χ. 1536 Α΄), υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα του προσωπικού του πλοίου και του Λιμενικού Σώματος.

Στο λιμάνι ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το παιδάκι και το μετέφερε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων όπου υποβάλλεται σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ λιμενικών αρχών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, και την αξία της άμεσης επέμβασης για την προστασία της ζωής και της υγείας των παιδιών.

Πηγή: epiruspost.gr