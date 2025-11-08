Άμεση αποκατάσταση από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου των προβλημάτων από την κακοκαιρία

Άμεση ήταν η αποκατάσταση από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου των προβλημάτων που προέκυψαν από την κακοκαιρίας. Ο Αντιδήμαρχος Γιάννη Βασιλείου μάλιστα ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τα σημεία των παρεμβάσεων που έγιναν λόγω της κακοκαιρίας, αλλά απάντησε και στις αιχμές που άφησε ο κ. Καψάλης, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, και όχι μόνο, στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Βασιλείου:

Τις τελευταίες ώρες έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τον δήμο μας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες είμαστε σε ετοιμότητα και κάνουμε παρεμβάσεις όπου είναι αναγκαίο.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί το σύνολο των προβλημάτων.

Συνεχίζουμε γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι και την Δευτέρα.

Μπράβο στους χειριστές και στους οδηγούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου .

Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι πως ορισμένοι εκλεγμένοι στην αυτοδιοίκηση περιμένουν την καταστροφή για να αναδείξουν ορισμένα θέματα έστω και αν αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου.

Για αυτούς όμως για όλα φταίει ο δήμος.

Ίσως είμαστε ο μοναδικός Νομός που για όλα φταίει ο δήμος.

Σε εμάς δεν υπάρχει περιφέρεια, δασαρχείο η άλλη υπηρεσία γενικώς.

Μάλλον δεν τους ακουμπάμε όλους αλλά αυτούς που μας βολεύει η συμφέρει.