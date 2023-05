«Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και η Ελληνική Επανάσταση» στο επίκεντρο εκδήλωσης στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση «Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και η Ελληνική Επανάσταση» στο Μεσολόγγι στις 26 Απριλίου προκειμένου να τιμηθεί η 15η επέτειος για τον Εορτασμό της «Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης» στο Βυρώνειο κτήριο

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου – Ερευνητικό Κέντρο και Μουσείο για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό, τιμώντας τον 15ο Εορτασμό της «Ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης» συνδιοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής, με θέμα: «Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και η Ελληνική Επανάσταση» την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 στην κατάμεστη αίθουσα της Βιβλιοθήκης της, στο Βυρώνειο κτήριο.

Το πρωί τελέσθηκε Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από τον Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό, παρουσία των Αρχών του τόπου και κατατέθηκαν δάφνινα στεφάνια στο Μνημείο του Λόρδου Βύρωνα και στο Μνημείο των Αμερικανών Φιλελλήνων στον Κήπο των Ηρώων.

Στη συνέχεια την Αμερικανική Αποστολή, υποδέχθηκε επίσημα στην Πινακοθήκη του Δήμου, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος.

Η εκδήλωση τελούσε Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και την Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και χαιρέτησε, η Chaplain Dr Ingrid Lewis-Martin, Chief Advisor to the Mayor of New York City, Eric Adams και η κα. Στέλα Κοκόλη,

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνο-Αμερικανών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν: Η Πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας Ροδάνθη Φλώρου, η Αντιπερειφερειαρχης Αιτωλοακαρνανίας κα. Μαρία Σαλμά, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κώστας Λύρος, ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνο-Αμερικανών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής, κα. Στέλλα Κοκόλη, που συγκίνησε το ακροατήριο με τον ένθερμο πατριωτικό της λόγο και η Chaplain Dr. Ingrid Lewis-Martin, Chief Advisor to the Mayor of N.Y City, Eric Adams, που ενθουσίασε με τον φιλελληνικό λόγο και τον θαυμασμό της για την Ελλάδα και το Μεσολόγγι.

Η Δρ. Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια Ερευνήτρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μίλησε εμπεριστατωμένα με θέμα: « Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και η Ελληνική Επανάσταση»

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης με θέμα «Σπουδαίοι Έλληνες συνθέτες διασχίζουν τον Ατλαντικό»

Μελωδίες που έντυσαν διάσημες ταινίες του Αμερικανικού Κινηματογράφου.

Συμμετείχαν οι Μουσικοί: Αλέξανδρος Γιαννής Βιολί, Μάνος Πανόπουλος Φλάουτο, Σπύρος Χολέβας Κιθάρα.

Την θαυμάσια Επιμέλεια και Ενορχήστρωση έγινε από τον Σπύρο Χολέβα,, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Μεσολογγίου. Ενώ η Σοπράνο Αναστασία Ζαννή, που ήρθε μαζί με την Αμερικανική Αποστολή με την μελωδική φωνή της ενθουσίασε το πολυπληθές κοινό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, η Αντιπεριφερειάρχης κα. Μαρία Σαλμά, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος, ο εκπρόσωπος του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, Υποδιευθυντής κ. Α. Τέλωνας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος κ. Μπάκας, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Διεξόδου και του Μουσείου Άλατος κ. Νίκος Κορδόσης, η Πρόεδρος του Εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” κα. Διονυσία Σαμαντά, ο Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Α Σπυρόπουλος, Προϊσταμένες Υπηρεσιών του Δήμου της Νέας Υόρκης που συνόδευαν την Dr. Ingrid Lewis-Martin, εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων και πλήθος αγαπητών φίλων της ΒΕΜ.

