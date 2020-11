Αμερικανικές εκλογές θρίλερ: «Είμαστε σε τροχιά νίκης», λέει ο Μπάιντεν -Τραμπ: «Προσπαθούν να μας κλέψουν»

Με το αποτέλεσμα των Αμερικανικών Εκλογών 2020 να είναι αμφίρροπο, Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ έσπασαν τη σιωπή τους, με τον μεν πρώτο να δηλώνει αισιόδοξος για τη νίκη και τον δεύτερο να βάζει τη σπίθα της αμφισβήτησης.

Οργισμένος Τραμπ: Προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη

Στην πρώτη αντίδραση μετά το κλείσιμο της κάλπης στις εκλογές ΗΠΑ 2020 προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαστε πολύ δυνατοί, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει αφού κλείσουν οι κάλπες» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο αφότου βγήκε ο Τζο Μπάιντεν έκανε δηλώσεις.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020