Αμερικανικές εκλογές 2020: Στα όπλα οι οπαδοί του Τράμπ στην Αριζόνα – Τραμπουκισμοί έξω από εκλογικό κέντρο (Video)

Oπαδοί του απερχόμενου προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, πήραν ακόμη και όπλα για να τον «υπερασπιστούν». Τρανή απόδειξη οι εικόνες έξω από εκλογικό κέντρο στην επαρχία Μαρικόπα, της Αριζόνα.

Το Fox News, το Associated Press κι άλλα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν ανακηρύξει νικητή στην Αριζόνα τον Τζο Μπάιντεν. Η πολιτεία παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους (ο Μπάιντεν είναι ο τρίτος Δημοκρατικός στην ιστορία που την κερδίζει) και αυτό δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως δεν του άρεσε που χάνει τους 11 εκλέκτορές της.

Από την πρώτη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «απάτη» και έκανε ξανά λόγο για «νοθεία» καλώντας τους οπαδούς του, με e-mail που έστειλε η εκστρατεία του, να τον υπερασπιστούν. Κάποιοι, συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό τμήμα στην επαρχία Μαρικόπα στην Αριζόνα και πήραν τόσο… σοβαρά το αποτέλεσμα που έφτασαν στο σημείο να βγάλουν και τα όπλα.

Οι εικόνες έξω από το εκλογικό κέντρο, με πολίτες οπλισμένους, προκαλούν σοκ.

Οι περισσότεροι κρατούν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ (όπως «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά», Άλλα τέσσερα χρόνια ή Όχι στην εκλογική νοθεία), κάποιοι έχουν όπλα και είναι έξω από το εκλογικό κέντρο και φωνάζουν υπέρ του Αμερικανού προέδρου.

Εξαιτίας του κόσμου που έχει μαζευτεί έξω από το εκλογικό κέντρο, οι πόρτες του κέντρου έκλεισαν και αστυνομικοί με εξάρτηση ετοιμάστηκαν για την περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβουν.

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK

Right wing activists are protesting outside the Maricopa County Elections Dept. Reminder— the county is counting the votes tonight in battleground #Arizona pic.twitter.com/wjv0huDErY

Just walked out of the Maricopa County Elections Office to this where a large extremist group has re-gathered, extremely angry yelling “count those votes” and screaming at the media and others in the area.

They are angry claiming an unfair election and broken system. #azfamily pic.twitter.com/DvRXpTIVpv

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020