Αλβανία: Χάος στη Βουλή για την υπουργό ρομπότ - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην Βουλή της Αλβανίας, με «μήλον της έριδος» την Diella, το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός, οδηγώντας σε δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Κι ενώ όλοι ανέμεναν ότι η συζήτηση θα ήταν μαραθώνια, διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Επίσης, εξέφρασε τη λύπη του για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τον διορισμό της Diella στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Ράμα.

Η Diella εξέφρασε… λύπη για τα περί «αντισυνταγματικής υπουργού»

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Η προσπάθειά της μάλλον δεν είχε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέσι αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού , που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Εκτοξεύθηκαν βιβλία

Ο Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπερ και έγινε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής. Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε το κλείσιμο της συνεδρίασης από τον Ράμα ως «πρωτοφανές», λέγοντας ότι δεν αποτελεί απλώς επίθεση, αλλά ακραία βία:

«Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».

Πηγή: protothema.gr