Αλμυρός Βόλου: Κρατούσε ανάποδα την 6χρονη κόρη του και έπιασε από τον λαιμό την πρώην σύζυγό του

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών με αναστολή

Ενδοοικογενειακή βία με πρωταγωνιστή έναν 42χρονο, σημειώθηκαν στον Αλμυρό Βόλου, όταν σήκωσε ανάποδα την 6χρονη κόρη του και έπιασε από τον λαιμό τη μητέρα του παιδιού και πρώην σύζυγό του.

Το περισταιτικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, στο δάσος «Κουρί» του Αλμυρού. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη επικοινωνία για το τριήμερο εκείνο, οι δύο πρώην σύζυγοι συμφώνησαν τηλεφωνικά να πάρει ο πατέρας το παιδί. Το μεσημέρι, μετά από παιδικό πάρτι στο οποίο συμμετείχε το κοριτσάκι, δημιουργήθηκε ένταση όταν το παιδί αρνήθηκε να επιστρέψει μαζί του.

Η σύγκρουση και η παρέμβαση πολιτών

Η μητέρα ανέφερε ότι τη στιγμή που ρώτησε το παιδί αν επιθυμεί να μείνει μαζί της, ο 42χρονος το άρπαξε βίαια, το σήκωσε ανάποδα και στη συνέχεια της επιτέθηκε, πιάνοντάς την από τον λαιμό και τον ώμο, απειλώντας τη ζωή της.

Οι φωνές του παιδιού κινητοποίησαν γυναίκες που βρίσκονταν κοντά και έσπευσαν να βοηθήσουν. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε τόσο από την ίδια όσο και από αυτόπτες μάρτυρες και έσπευσε στο σημείο.

Οι ισχυρισμοί της παθούσας

Η πρώην σύζυγος κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε το περιστατικό, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το παιδί, όπως ανέφερε, έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ και παρακολουθείται πλέον από ειδικό ψυχικής υγείας.

Η υπεράσπιση και τα στοιχεία στο δικαστήριο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης η μητέρα και η νυν σύντροφος του κατηγορούμενου.

Και οι δύο τον περιέγραψαν ως «ήρεμο και στοργικό πατέρα» που δεν θα μπορούσε να επιτεθεί στη γυναίκα του ή στο παιδί του.
Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως προβλήθηκε βίντεο από τη σκηνή του επεισοδίου, το οποίο παρακολούθησε το δικαστήριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 42χρονο για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο.

Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, με ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Επιπλέον, του τέθηκε απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την πρώην σύζυγο και το παιδί του.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Πηγή: thenewspaper.gr

