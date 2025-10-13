Άλμα στο μέλλον για τα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας με γυαλιά Εικονικής Πραγματικότητας!

Την Εικονική Πραγματικότητα στην εκπαίδευση εισάγουν τα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας, μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA220 – VRCARE, φέρνοντας την τεχνολογία του μέλλοντος στη μαθησιακή διαδικασία.

Η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας επέστρεψε από το Ώρχους της Δανίας, φέρνοντας μαζί της ένα κομμάτι από το μέλλον της μάθησης: έξι ζευγάρια τρισδιάστατα γυαλιά Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

Η συμμετοχή της ΔΔΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA220 – VRCARE (Modernizing Healthcare Pedagogy with Virtual Reality for Interaction, Ethics, Stimulation and Sensory), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Φινλανδικής Εθνικής Μονάδας, ανοίγει νέους δρόμους στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Το έργο, διάρκειας 35 μηνών (1.9.2024 – 31.7.2027), στοχεύει να φέρει την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Με τα VR γυαλιά, οι μαθητές θα μπορούν να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό, σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, με δυνατότητα αυτοδιόρθωσης και αυτοβελτίωσης.

Κατά την επίσκεψή τους στη Δανία, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς ένα δημόσιο Επαγγελματικό σχολείο, το SOSU OSTJYLLAND αξιοποιεί ήδη την Εικονική Πραγματικότητα στο αναλυτικό του πρόγραμμα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μέλος της αποστολής: «Είδαμε πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την εκπαίδευση. Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον ρυθμό του, χωρίς φόβο για λάθη, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρόοδο».

Το VRCARE δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρόγραμμα· είναι μια επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας.

Περισσότερα: https://vrcare-project.eu/el/