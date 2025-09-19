Άλλη μια στενοχώρια βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης - Πέθανε το σκυλάκι του, η Αρίθα

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, η Αρίθα, ένα σνάουτσερ που είχε υιοθετήσει ως αδέσποτο μετά τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική.

Ο θάνατος του ζώου σημειώθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και έγινε γνωστός μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό στον ΑΝΤ1.

Ο τραγουδιστής, που βρισκόταν σε στενή σχέση με τον τετράποδο φίλο του, είχε μοιραστεί αρκετές φορές στιγμές με εκείνον στα social media, αποκαλώντας τον «ο μόνος φίλος μου». Είχε βαφτίσει τη σκυλίτσα «Αρίθα Μαζωνάκη» και μάλιστα είχε εντάξει το όνομά της σε στίχο τραγουδιού του, δείχνοντας τη βαθιά αγάπη του.

Η απώλεια του σκύλου έχει βυθίσει τον Μαζωνάκη σε βαρύ πένθος, με τον ίδιο να παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ειδικά μετά και την πρόσφατη περιπέτειά του με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο. Για τον ίδιο, η Αρίθα δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά μέλος της οικογένειας.

