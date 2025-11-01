Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
Ελλάδα

Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ – Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση

Μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ - Αναμένονται ανακοινώσεις

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων τόσο από τις τοπικές κοινωνίες όσο και από σειρά βουλευτών της ΝΔ, η κυβέρνηση προαναγγέλλει αλλαγή στο πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων, το οποίο θα ανακοινωθεί από τη διοίκηση της εταιρείας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το protothema.gr, στις αρχές Οκτωβρίου είχε γίνει ευρεία σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη, τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου και είχε επισημανθεί η ανάγκη έγκαιρης αναγγελίας και επεξήγησης του σχεδίου.

Πλέον, κυβερνητικά στελέχη επιρρίπτουν ευθύνες στη διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου για ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης, αν και επιμένουν στο αναγκαίο του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν σχετικά πως κατά τις τελευταίες συσκέψεις επισημάνθηκε στις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το απαιτούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών μέσων, την αύξηση του αριθμού των διανομέων και την προσφορά υπηρεσιών κατ’ οίκον, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και των κατοίκων της περιφέρειας, κυρίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ κρίνεται απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, και η κυβέρνηση αναγνωρίζει το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, παρά τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει. Παράλληλα, η επιτυχία του εκσυγχρονισμού εξαρτάται από τη συνεργασία των ΕΛΤΑ με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν και τη βασική τους πελατειακή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναμένεται να προβεί σήμερα σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

protothema.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα...

Ηράκλειο: Αναβίωσε η βεντέτα στα Βορίζια με 3 νεκρούς από πυροβολισμούς

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε ο πατέρας της 10χρονης που πέθανε στην αυλή του σχολείου της

Προσωπικός Αριθμός: Η προθεσμία για την επιλογή από τον πολίτη – Τα βήματα...

Θρίλερ στο Ηράκλειο με τους δύο νεκρούς: Η σακούλα στο κεφάλι του ενός...

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν οι ληστές με μπουκάλι στο κεφάλι...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.